Смотрите премьеру 3 сезона реалити-шоу «Эксы» с 14 сентября в 19:00 на Новом канале!

«Эксы» – душещипательное, правдивое реалити-шоу о настоящих отношениях. Когда все с надрывом, любовью, ненавистью, скрытыми желаниями и фантазиями пары… бывших влюбленных. Да-да, бывших. Их по-прежнему тянет друг к другу, они общаются, видятся, многие занимаются сексом. Что это – болезненная зависимость, привычка или любовь? Реалити поможет разобраться до конца.