Video: Nemiroff признана Distillery of the Year – всемирное признание и награды за вкус

Nemiroff получили почти 90 мировых наград
Новый канал / Nemiroff признана Distillery of the Year – всемирное признание и награды за вкус
25 августа

Nemiroff признана Distillery of the Year – всемирное признание и награды за вкус

Традиционно, ко Дню Независимости Украины есть повод отмечать успехи украинских производителей на мировой арене. Так, недавно известный бренд Nemiroff был признан Distillery of the Year на международном дегустационном конкурсе в Берлине.
В Nemiroff рассказали, что гордятся достижениями, ведь получили почти 90 мировых наград. Около двух десятков наград было получено в этом году, в том числе из международных конкурсов в Лондоне, Сан-Франциско и Берлине. Но на этом в компании не останавливаются, и продолжают совершенствоваться.
Будучи глобальным брендом, за время карантина компании удалось расширить свою географию и заключить стратегическое партнерство с еще одним мировым брендом, отмечают в компании.

Nemiroff признана Distillery of the Year – всемирное признание и награды за вкус
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