Национальный онлайн кинотеатр Sweet.TV провел акцию

Положительные эмоции улучшают жизнь, говорят представители онлайн кинотеатра. Поэтому решили для своих поклонников провести онлайн-активность с розыгрышем.

Этот праздничный розыгрыш Sweet TV посвятил запуску проекта, в котором Голливуд говорит на украинском. То есть наши звезды дублировали ленты нашей соловьиной.