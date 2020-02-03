Возможности эндоскопии в современной медицине

Точный диагноз и безболезненность для пациента как в диагностике, так и в лечении - такое мировое стремление прогресса в медицине. Один из его проявлений - эндоскопия. Она позволяет увидеть полости организма изнутри. А ее успех, говорят специалисты клиники "Борис", зависит как от совершенства аппаратуры, так и от квалификации медиков.