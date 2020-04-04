Нью-Йорк называют городом, который никогда не спит. И это не просто так. Ведь жизнь в Большом яблоке несется с такими темпами, что лишь успевай. Но из-за пандемиии коронавируса улицы Нью-Йорка совсем опустели. Местные СМИ пишут о том, что происходящее сейчас во многом превосходит по своим последствиям 11 сентября. О том, что реально происходит в многолюдном Нью-Йорке, который закрыли на карантин, рассказывает белорусский журналист Леонид Пашковский для Нового канала.