Кто может залезть в мобильные телефоны украинских селебрити? Только Новый канал! Но, конечно, не без разрешения этих самых звезд. На этот раз открыть невиданные ранее фото удалось в мобильном ведущей Нового канала Леси Никитюк, теле- и радиоведущей Милы Еремеевой и участников группы KADNAY Димы Кадная и Филиппа Коляденко. Как выглядит Леся Никитюк без фотошопа, что она делает по вечерам? Как экстремально развлекается Дима Каднай? Кому написывает Мила Еремеева в Instagram, с кем она просыпается утром? И как проходит съемочный процесс клипов у Филиппа Коляденко? Обо всем этом смотри в четвертом выпуске игры «В личку к звезде»!

Смотреть шоу Где логика? онлайн

«В личку к звезде» - диджитал-игра Нового канала со звездными участниками шоу «Где логика?» В ней украинские селебрити по очереди называют друг другу даты и показывают за эти даты контент в своих мобильных - фото или видео. Главное условие - никаких табу и максимальная откровенность. Мы обещаем: все, что было личным, станет публичным!