Леся Никитюк, Маша Ефросинина, Соня Плакидюк и другие известные украинки записали обращение к нашим защитникам на передовой

В видео к мужчинам, которые сейчас защищают Украину на фронте, обратились Леся Никитюк, Маша Ефросинина, Соня Плакидюк, Оля Полякова, Юлия Санина, Даша Астафьева, Настя Каменских, Елена Кравец.

Украинские женщины записали видеоблагодарность каждому, кто защищает нашу Украину, украинских женщин и детей:

«Я знаю, что ты сейчас там, в самом аду. Я знаю, что все эти дни войны ты защищаешь мать, свою жену, своих детей, свою землю, меня. Я знаю, что впереди у тебя страшные бои, что ты устал, что сам получил ранение и уже увидел много смерти. Но я хочу, чтобы ты знал, твоя дочь учит стишок, чтобы встречать тебя в день победы, а сын гордится тобой. Твоя мать молится о тебе вместе со всей Украиной… Я хочу обнять тебя. Расцеловала бы тебя. Я молюсь о тебе. Я верю в тебя, я горжусь тобой. Я жду тебя. Я так благодарна тебе!».

«Это моя земля!»: военная Виктория Ткач во второй раз борется против российских оккупантов

Вся страна следит за наступлением второй фазы войны, по прогнозам экспертов, жесточайшей фазы. Каждый украинец гордится нашими воинами, но также мы понимаем, как сильно истощены наши бойцы: 57 дней войны, далеко от родных, в постоянной опасности потерять жизнь и видя смерти своих собратьев.

Сегодня наши герои должны чувствовать нашу веру и поддержку как никогда! Украинская армия – это наша Победа!