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Video: Кому Григорий Решетник отдаст свое сердце? Анонс 9 выпуска 3 сезона шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале

Смотрите онлайн 9 выпуск АНОНС - Кто против блондинок на Новом канале
Новый канал / Кому Григорий Решетник отдаст свое сердце? Анонс 9 выпуска 3 сезона шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале
25 марта

Кому Григорий Решетник отдаст свое сердце? Анонс 9 выпуска 3 сезона шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале

Смотри 8 выпуск нового яркого сезона игрового шоу «Кто против блондинок?» 24 марта на Новом канале.

«Кто против блондинок?» - это битва умов и интуиции. Сексуальные и умные красавицы объединятся, чтобы развенчать стереотипы о «глупых блондах», и вызовут на интеллектуальную дуэль звездного мужчину. Новый сезон - новые правила! Интересно, кто из мужчин сможет обыграть красавиц на этот раз?

Кому Григорий Решетник отдаст свое сердце? Анонс 9 выпуска 3 сезона шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале
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