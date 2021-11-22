Новый канал
22 ноября

Кино, которое щекочет нервы. Анонс фильмов с 22 по 25 ноября на Новом канале

 

Смотри в понедельник, 22 ноября, в 21:00 – «Лига выдающихся джентельменов». А во вторник, 23 ноября, в 21:00 смотри фильм «Остров фантазий». В среду, 24 ноября, в 21:00 – «Оно». И в четверг, 25 ноября, в 21:00, не пропусти – «Брайтберн». Проведи свои вечера с Новым каналом!

Кино, которое щекочет нервы. Анонс фильмов с 22 по 25 ноября на Новом канале
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