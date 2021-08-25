Новый канал
25 августа

Сказочно-романтическая неделя. Анонс фильмов на 23-26 августа

 

Вечера вместе с Новым каналом! Смотри 23 августа, в понедельник, в 21:00 фильм «Красотка». А уже в среду, 25 августа, в 21:00 - «Чего хотят женщины». И в четверг, 26 августа, в 21:00 - «Горничная из Манхеттена».

Сказочно-романтическая неделя. Анонс фильмов на 23-26 августа
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