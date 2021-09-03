Сказочный праздник знаний в Midgard school

Директора школы-гусеницу видели? А он существует! Еще и в бабочку преобразился. В столичной Midgard school говорят – еще и не такое бывало. 1 сентября здесь особый праздник. В этом году – все на стиле Страны Чудес, чтобы и Льюис Керррол позавидовал.

А королевское настроение учеников Midgard school этого дня поддерживала еще и Джерри Хейл.