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04 февраля

Кастинг во всемирно известное вокальное шоу! Заполняй анкету!

 

Ты звезда в душе, но поешь только в душе? Не попадаешь в ноты, но хочешь попасть во всемирно известное вокальное шоу?

Приходи, оторвись, и спой, как умеешь! Эта сцена создана именно тебе. Участвуй в кастинге прямо сейчас! Заполняй анкету здесь.

Кастинг во всемирно известное вокальное шоу! Заполняй анкету!
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