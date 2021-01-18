Какой будет весна 2021 на Новом канале: эксклюзивные спойлеры от ведущих

Скоро в эфире Нового канала стартует подъемная весна! На экраны вернутся твои любимые проекты: «Від пацанки до панянки», «Аферисти в сітях», Improv Live Show, «Орел и решка», а также стартанет новое шоу «Где логика?» и будут транслироваться крутейшие фильми. Новый канал представил проморолик своей телевесны, объединяющим элементом которого стал лифт! Как проходила съемка, где строился тот самый лифт и кто на каком этаже-проекте будет выходить, смотри в эксклюзивном бэкстейдже!