Video: Inveria презентовала курсы сомелье Wine Up

В столице презентовали курс Wine Up для всех, кто стремится узнать новое об этих искрящихся или крепких напитках. Здесь все для того, чтобы повышать в Украине культуру сознательного потребления.
Новый канал / Inveria презентовала курсы сомелье Wine Up
09 сентября

Inveria презентовала курсы сомелье Wine Up

О разнообразии сортов винограда и палитре напитков из него.

В столице презентовали курс Wine Up для всех, кто стремится узнать новое об этих искрящихся или крепких напитках. Здесь все для того, чтобы повышать в Украине культуру сознательного потребления. В интеллектуальном пространстве Inveria говорят: получать новые знания - всегда актуально, тем более от знатоков своего дела.

Организаторы уверены: такая совместная работа станет интересной как простым жителям, так и знатокам крепких напитков.

Inveria презентовала курсы сомелье Wine Up
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