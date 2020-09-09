Inveria презентовала курсы сомелье Wine Up

О разнообразии сортов винограда и палитре напитков из него.

В столице презентовали курс Wine Up для всех, кто стремится узнать новое об этих искрящихся или крепких напитках. Здесь все для того, чтобы повышать в Украине культуру сознательного потребления. В интеллектуальном пространстве Inveria говорят: получать новые знания - всегда актуально, тем более от знатоков своего дела.

Организаторы уверены: такая совместная работа станет интересной как простым жителям, так и знатокам крепких напитков.