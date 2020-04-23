Мак Узол нашел американца Никиту, который переболел коронавируса. Мужчина рассказал, какие симптомы чувствовал, как лечился и как делал тест. Макс Узол решил проверить украинские домашние тесты на коронавирус. Все, что нужно, - сходить в аптеку и дать немного крови. Сколько же полосок покажет тест?

«НА КАРАНТИНЕ» - специальный проект тревел-ведущего Нового канала Макса Узола. В нем журналист показывает реальные истории реальных людей из разных стран, которые оказались на карантине из-за пандемии коронавируса. Здесь ты узнаешь, как карантин изменил ритм жизни в разных странах. Как люди теперь ходят в супермаркет, как выкручиваются, чтобы выйти на улицу, что придумывают, чтобы заработать? Увидь другой мир во время пандемии в спецпроекте «НА КАРАНТИНЕ».