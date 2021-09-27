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27 сентября

Героические вечера в будние. Анонс фильмов с 27 по 30 сентября

 

Смотри в понедельник, 27 сентября, в 21:00 фильм «Скорость». Во вторник в 21:00 - «Скорость 2». В среду, 29 сентября, в это же время - «Анна». А в четверг, 30 сентября, в 21:00 тебя ждет фильм «Хищница».

Героические вечера в будние. Анонс фильмов с 27 по 30 сентября
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