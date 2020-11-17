Мировые бьюти-бренды тратят много ресурсов на разработку улучшенных формул для очистки и сохранения упругости кожи, все больше отдавая предпочтение компонентам растительного происхождения. Сейчас компания Mary Kay представила коллекцию ухода за кожей. Неравнодушные к состоянию своей кожи женщины пытаются внимательнее выбирать средства красоты, обращая внимание на естественность ингредиентов, а также на упаковку, для бережного отношения к окружающей среде. Эксперты бренда Mary Kay советуют выбирать косметику, полученной естественным путем, создана из нежных формул, не закупоривает поры и подходит для чувствительной кожи.