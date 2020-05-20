Video: Детокс-полосе от клиники диетологии Самойленко на основе минеральной суперводы Borjomi

Новый канал / Детокс-полосе от клиники диетологии Самойленко на основе минеральной суперводы Borjomi
20 мая

Детокс-полосе от клиники диетологии Самойленко на основе минеральной суперводы Borjomi

Ежедневные здоровые ритуалы - залог крепкого иммунитета. Для всех, кто заботится о своем здоровье и поддерживает иммунитет, минеральная супервода Borjomi вместе с клиникой диетологии Самойленко разработали действенные и вкусные рецепты детокс-полосе. Специальное меню для восстановления щелочного и минерального баланса, выведение токсинов и улучшения настроения ищите на странице borjomi.com.ua в разделе «гастрономия».

Детокс-полосе от клиники диетологии Самойленко на основе минеральной суперводы Borjomi
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