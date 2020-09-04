Video: День знаний в MIDGARD SCHOOL Когда директор школы наследует Ван Дама и выступает со стендаперами, а вместо первого звонка звучат рок-хиты в исполнении национального оркестра Украины - такое 1 сентября точно запомнится на долго. В столичной частной Midgard School уверены - обучение следует начинать эпически!