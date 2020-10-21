Video: День рождения ТРЦ Гулливер

Сногсшибательные пейзажи в сочетании с украинскими хитами – отечественные звезды дали необычный концерт в честь седьмого Дня рождения ТРЦ Gulliver.
Новый канал / День рождения ТРЦ Гулливер
21 октября

День рождения ТРЦ Гулливер

Сногсшибательные пейзажи в сочетании с украинскими хитами - отечественные звезды дали необычный концерт в честь седьмого Дня рождения ТРЦ Gulliver. Здесь говорят, традиционные массовые гуляния не устроили из-за карантина, а вот трансляцию онлайн - запустили, чтобы как можно больше гостей присоединились к празднованию на высоте.

День рождения ТРЦ Гулливер
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