День рождения ТРЦ Гулливер

Сногсшибательные пейзажи в сочетании с украинскими хитами - отечественные звезды дали необычный концерт в честь седьмого Дня рождения ТРЦ Gulliver. Здесь говорят, традиционные массовые гуляния не устроили из-за карантина, а вот трансляцию онлайн - запустили, чтобы как можно больше гостей присоединились к празднованию на высоте.

