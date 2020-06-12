Смогут ли хот-доги покорить сердце крутого шеф-повара? Анонс 5 выпуска гастрошоу «Хлебное зрелище»

Уже в воскресенье 14 июня в 12:00 на YouTube Нового канала выйдет свежий выпуск гастропроекта «Хлебное зрелище», и в этот раз шефы Антон Васильев и Илья Сёмин вспомнят, с чего начиналась их историях успеха.

Кто и зачем снимал пробу с собачьего корма? Можно ли приготовить хот-дог без хлеба и из лапши быстрого приготовления сотворить кулинарный шедевр? И, главное, кому достанутся заветные 100 долларов и любовь звёздного эксперта? Смотрите в 5 выпуске «ХЗ шоу» 14 июня в 12:00.

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