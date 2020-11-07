Video: Красная икра – как средство повышения иммунитета наряду с чесноком и лимонами Наступление осенне-зимнего времени сигналит людям о необходимости усиления иммунитета против сезонных и не только сезонных заболеваний. В частности значительное количество людей работает над тем, чтобы в рационе были и жирные кислоты и витамины, и Омега 3, и другие составляющие.