Video: Будь ответственным: соблюдай дистанцию! #залишайсявдома

Новый канал / Будь ответственным: соблюдай дистанцию! #залишайсявдома
16 апреля

Будь ответственным: соблюдай дистанцию! #залишайсявдома

Не соблюдая дистанцию, оказавшись носителем вируса, вы случайно можете за месяц заразить 406 человек! А, придерживаясь правил карантина, способны минимизировать это количество людей до ДВУХ.  Будьте ответственными, оставайтесь дома.

Будь ответственным: соблюдай дистанцию! #залишайсявдома
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