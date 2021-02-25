Золотой медалью международного конкурса WINE & SPIRITS AWARDS 2020 в настоящее время отмечен бренд AZNAURI. Основатели говорят, это уже вторая награда в этом соревновании за два года.

Представители AZNAURI убеждают: такие награды дают понимание, куда дальше двигаться. Бренд уже представлен во многих странах и дальше развивается и удовлетворяет потребности самых требовательных поклонников.

Высокая награда членов жюри конкурса, среди которых сомелье из Украины и Европы, свидетельствует: бренд занимает достойное место среди лидеров отрасли.