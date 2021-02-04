Video: Около восьмидесяти экспонатов представил Дом ювелирного искусства Van Cleef & Arpels в Киеве

Выставка Art of Clip приехала в Киев
Новый канал / Около восьмидесяти экспонатов представил Дом ювелирного искусства Van Cleef & Arpels в Киеве
04 февраля

Около восьмидесяти экспонатов представил Дом ювелирного искусства Van Cleef & Arpels в Киеве

Выставка Art of Clip, что в переводе, «искусство броши» родилась в Париже в доме высокого ювелирного искусства и начала путешествовать по миру. Лондон, Пекин, Гонконг, Сингапур, Сидней, а теперь приехала в Киев.

На выставке представлено более 80 ювелирных изделий, принадлежавших известным леди: Герцогини Виндзорской, Грейс Келли, Элизабет Тейлор и др. Броши, бусы сделаны из золота и платины, с драгоценными и полудрагоценны камнями. С камнями, которое имеет свой особый характер.

Около восьмидесяти экспонатов представил Дом ювелирного искусства Van Cleef & Arpels в Киеве
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