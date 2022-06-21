21 июня

Благотворительная выставка работ украинских авторов, организованная фондом Artists Support Ukraine

Искусство рожденное войной. Работы украинских художников за последние месяцы теперь могут вживую увидеть все желающие. В столичном Fairmont Grand Hotel презентовали выставку, собравшую личные переживания художников. И к проекту приобщается все больше художников и работ. До завершения выставки в конце июня здесь собирают средства для художников, кто сейчас нуждается в помощи. Команда Fairmont Grand Hotel решила присоединиться к благотворительной миссии. Выставку уже увидели в девяти странах, поэтому еще одна цель выполняется – напоминать миру о войне через искусство.

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