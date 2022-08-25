25 августа

Благотворительная акция «По зову сердца»

Дети – наше будущее! Ради них мы живем и работаем! Ради них мы делаем самые смелые поступки. Дарим им свою любовь, заботу и встаем на их защиту, когда случается беда. В самые страшные моменты войны наши дети испытывают сильный физический и эмоциональный стресс. И только взрослые могут помочь. Благотворительные проекты сейчас закрывают немало вопросов, поэтому объединять Украину вокруг помощи детям, решил отечественный бренд LaPasta. В августе основал новый благотворительный проект. Следовательно, помогать детям – это уже не исключительный выбор личности, а зов сердца целой нации!

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