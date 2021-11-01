Новый канал
01 ноября

Бесстрашные эффектные будни: анонс фильмов с 1 по 4 ноября

 

Смотри в понедельник, 1 ноября, в 21:00 фильм «Водный мир». Во вторник, 2 ноября, в 21:00 – «Хроники Риддика». В среду, 3 ноября, в 20:40 – «Риддик». И в четверг, 4 ноября, в 21:00 – «Солдат».

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Бесстрашные эффектные будни: анонс фильмов с 1 по 4 ноября
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