АРТЕРИЯ DIGITAL GALLERY – прикосновение к искусству современными средствами

Художественное пространство Артерия продолжает знакомить посетителей с мировыми шедеврами с помощью авторских инсталляций и диджитал-технологий. Вот и на этот раз посетителям предложили погрузиться в фантастический водоворот образов таких художников, как Босх, Пикассо и Дали.

Как рассказывают сотрудники арт-пространства Артерия, сейчас подмечают тенденцию к увеличению аудитории, ведь все больше людей имеют сертификаты вакцинации. А еще все чаще иммерсивные шоу посещают семьями.

Каждый посетитель мог перезагрузиться, отдохнуть и восстановить внутренний баланс.