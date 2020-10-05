Сверхвысокие скульптуры Иисуса Христа в мире традиционно привлекают людей из разных стран. Теперь стоит их ожидать и в Украине. Ведь такая гигантская религиозная скульптура появилась в городе Трускавце. Инициатором ее возведения стал местный житель и меценат Игорь Кисак.

К воплощению идеи шли 10 лет. На торжества открытия и церемонию освящения 12-метровой статуи Иисуса Христа на самой высокой точке Трускавца собрались сотни горожан и гостей курорта. Отныне Трускавец ожидает и гостей со всего мира.