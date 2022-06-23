Что делать, если привыкаешь к войне? Ответы психолога

Полномасштабная война в Украине длится более 4 месяцев. Каждый день мы читаем десятки новостей, видим сотни фото и видео ужасов, которые принесла на нашу землю российская армия. Самое страшное в этом – мы начинаем привыкать. Весь мир начинает привыкать к войне на Украине. Что делать, если привыкаешь к войне? На этот вопрос отвечает психолог и ведущая «Ранку у великому місті» (ICTV) Юлия Зорий в диджитал-проекте «Что делать, если…» от Нового канала.

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