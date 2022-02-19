19 февраля

Перу – родина инков и картошки. Орел и Решка. Земляне 2022. Выпуск 2

Смотри онлайн Орел и Решка. Земляне 2022 выпуск 2 на Новом канале и узнай, как живут перуанцы! Ведущие проекта Michelle Andrade и Кирилл Макашов познакомились и с городским населением, и с индейцами кечуа, которые живут в Андах. Не пропусти все самое интересное – смотри приключения ведущих Орел и Решка в Перу прямо сейчас!

Каждый шаг в этой удивительной стране приносит новые открытия. Большая часть населения в Перу очень бедная, поэтому они экономят необычным способом – живут в домах без крыш. Дело в том, что за дом без крыши не нужно платить налоги. Они легко могут съесть огромную тарелку бараньего супа на завтрак, учатся традиционному танцу с ножницами и верят в разных богов. Узнай больше об удивительной стране Перу – смотри Орел и Решка. Земляне 2022 выпуск 2!

Смотреть онлайн Орел и решка. Земляне 2022 в Аргентине

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