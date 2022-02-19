19 февраля

Футбол как религия аргентинцев и лучшие в мире стейки. Орел и Решка. Земляне 2022. Выпуск 1

Ты смотришь тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 2022 выпуск 1 от 19.02.2022, в котором ведущие отправились в Южную Америку, чтобы познакомиться с аргентинцами.

Буэнос-Айрес – город контрастов. Рядом с престижным районом Реколета проживают самые бедные слои населения. Michelle Andrade, которой достались 100 долларов, отправилась в трущобы Villa-31, чтобы узнать, кто и как проживает в этом неблагополучном месте.

Кириллу Макашову в тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 2022 досталась безлимитная карта, с которой он сразу же поехал в поселок Святого Томаса – район, где каждый житель имеет свой дом, бассейн и поле для гольфа. Что такое роскошь в понятии богатых аргентинцев? Узнаешь прямо сейчас в тревел-шоу Орел и Решка 2022 выпуск 1 от 19.02.2022 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн Орел и Решка. Земляне

 

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