Андрей - радиоведущий топовой радиостанции Киева, а Валя - соучредитель семейного бизнеса. Он любит пострелять шуточками, а она привыкла держать оборону. Понравятся они друг другу, когда их разделяет стена? Смотри в Touch Me Show.

Власть - музыкальная редакторша Нового канала, которая любит фан. Андрей - радиоведущий, который знаком со многими звездами украинского шоу-бизнеса. На Touch Me Show их возвели музыка и желание найти пару. Понравятся они друг другу, когда их разделяет стена? Смотри в Touch Me Show.

Touch Me Show - это свидание вслепую двух незнакомцев. Проходит оно, как любая встреча, в кафе, но друг от друга участников отделяют две стенки с прорезями для рук и столик. На него официант поочередно выносит предметы, расскажут об их работе, хобби и лайфстайл. Всего участников ждет четыре раунда и ШОК-КАРТЫ с личными вопросами и провокационными действиями. С помощью них дейты узнают то, о чем обычно не рассказывают на первом свидании. В конце они должны решить, хотят продолжить общение. Пара сложится, если в течение 15 секунд участники встретятся руками. Сделав свой выбор, дейты наконец смогут увидеть друг друга и заценить сюрприз от своего официанта.

Смотрите онлайн 2 выпуск Touch Me Show от 08.09.2019.

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