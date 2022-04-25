Смотри онлайн комедийный сериал Будиночок на щастя 3 сезон 30 серия на сайте Нового канала! Любаня узнала, что Маша беременна, и едва удержал язык за зубами, чтобы не рассказать эту новость всей Сеньковке. Люба решила порадовать подругу искренними подарками и вручила ей раритетную юлу, куклу-неваляшку и коляску, в которой еще Назарчика возили. Как Маша отреагировала на эти знаки внимания? Узнай прямо сейчас!

В 30 серии Будиночок на щастя 2022 Маша наконец-то решилась рассказать Максу о ребенке. Она захотела сделать этот момент очень особенным, чтобы запомнился на всю жизнь. Для этого Маша испекла вкусный круассан, а внутрь положила записку и устроила Максу романтический ужин. Но Вася испортил весь сюрприз. Он съел круассан, и Макс не смог прочесть записку. Не пропусти интересные приключения любимых героев – смотри сериал Будиночок на щастя сезон 3 серия 30 на Новом канале!

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Будиночок на щастя 3 сезон