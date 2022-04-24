Макс в сериале Будиночок на щастя 3 сезон 28 серия не опускает руки и пытается открыть новый бизнес. Новая идея – сон на пчелиных ульях. Парень так загорелся этой идеей, что поспешил донести ее сельскому голове. Макс надеется, что он заинтересуется прибыльным делом и предоставит разрешение и деньжат подбросит. Однако не пролетит ли Макс, как фанера над Парижем? Ответ – далее.

В 28 серии сериала Будиночок на щастя 2022 Люба борется с нечистой силой, которая поселилась у нее дома. Что-то постоянно тревожит женщину, переворачивает вещи, бьет посуду и выпивает самогон! Что это за нечисть, любящая выпить? Узнай прямо сейчас – смотри онлайн сериал Будиночок на щастя 3 сезон 28 серия на сайте Нового канала.

Будиночок на щастя 3 сезон – смотреть онлайн 27 серию

Будиночок на щастя 3 сезон