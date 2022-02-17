Смотри онлайн сериал Будиночок на щастя 3 сезон 20 серия от 17.02.2022 на сайте Нового канала! Маша решила изобразить, будто Мули не стало. Она надеялась, что Макс разделит с ней горе и вернется, но план с треском провалился. Макс заявил, что ему надоели ее нелепые попытки помириться. Он хочет, чтобы рядом с ним была не расфуфыренная, а обычная девушка, которая понимает его.

В сериале Будиночок на щастя 2022 серия 20 Любаня проведет Маше мастер-класс по деревенской жизни, чтобы она покорила Макса новым образом. Чем закончится эта затея? Узнай прямо сейчас – смотри онлайн сериал Будиночок на щастя сезон 3 серия 20.

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Будиночок на щастя 3 сезон