Смотри онлайн сериал Будиночок на щастя 3 сезон 14 серия от 14.02.2022 на сайте Нового канала! Утро Маши начинается не с кофе, а с теста на беременность. Она не может поверить, что скоро станет мамой, потому решает пройти УЗИ и обратиться к гадалке. Кто окажется отцом ребенка? Узнай прямо сейчас!

В 14 серии Будиночок на щастя 2022 Вася вернется в Сеньковку, чтобы помириться с Любой. Он приедет не с пустыми руками, а с настоящими путевками в Болгарию, купальником и плавками. Вася уверен, что болгарское море смоет все проблемы в отношениях. Хочешь узнать, как Любаня отреагирует на возвращение мужа? Смотри онлайн сериал Будиночок на щастя сезон 3 серия 14.

Будиночок на щастя 3 сезон – смотреть онлайн 13 серию

Будиночок на щастя 3 сезон