В сериале Будиночок на щастя 3 сезон 13 серия от 14.02.2022 все тайное станет явным. Любаня узнает всю правду о путевках, а также об измене Васи. Как она отреагирует на услышанное? Сможет ли Вася найти себе оправдание на этот раз? Не пропусти самое интересное – смотри онлайн сериал Будиночок на щастя 2022 на сайте Нового канала!

Макс попытается помириться с Машей, поэтому приедет к ней в гости. Его удивлению не будет предела, ведь вместо выяснения отношений его будет ждать сюрприз – квест-свидание вслепую. Как отреагирует Макс, когда узнает, что Маша на самом деле ждала Артура? Смотри онлайн комедийный сериал Будиночок на щастя сезон 3 серия 13.

Будиночок на щастя 3 сезон – смотреть онлайн 12 серию

Будиночок на щастя 3 сезон