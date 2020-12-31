Новый год уже в пути! А все мы находимся в предвкушении праздника. И так хочется оказаться в сказке и почувствовать всю радость от волшебства новогодней ночи. Поэтому и в этом году на ВДНХ устроили сказочную страну с большим количеством разнообразных локаций.

Позаботились здесь и о новогодней ночи, чтобы все желающие имели возможность поздравить друг друга.

А еще организаторы рассказали, что уже не раз становились свидетелями признания в любви, ведь не придумаешь лучшей атмосферы для заветных слов. Поэтому хотят чтобы мечты каждого осуществились. Ведь лучший подарок – это счастье любимых людей!