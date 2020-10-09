Сейчас для многих остро стал вопрос укрепления иммунитета, что особенно актуально с наступлением холодного времени года. Люди пытаются найти средства укрепления и физическими упражнениями. Кто-то дома, а кто-то всей семьей идет в фитнес-клуб. Их становится больше, например, в пригороде столицы торжественно открыли новый клуб Sport Life. Конечно, на торжествах не забыли о мерах карантинной безопасности. И в дальнейшем рекомендации МЗ Украины и ВОЗ остаются безоговорочными, говорят в компании, в частности это касается и контроля состояния воды в бассейне.