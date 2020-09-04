Модная индустрия находится на очередном витке спирали развития. И несмотря на все проблемы настоящего, снова готова гордиться своими главными добродетелями: эксклюзивностью, художественной ценностью, социальной ответственностью и технологическими инновациями. Оргкомитет Ukrainian Fashion Week верит, что вместе с этими благородными чертами будет возрождена уверенность в ценности моды как таковой. А потом - уверенность в перспективах отрасли будет восстановлена ​​как во всем мире, так и в Украине, с ее огромным потенциалом.

Недели моды, независимо от их форматов, остаются событиями, которые собирают дизайнеров, медиа, представителей ритейла и отраслевых аналитиков в одном времени и в одном, хотя и виртуальном, пространстве. Ценность недель моды, по-прежнему, заключается в возможности увидеть и получить общее понимание модных тенденций и инициировать консолидированный эстетический и социальный месседж. Сейчас очень важным становится вопрос доверия, толерантности и терпения всех потенциальных инсайдеров fashion-индустрии. Каждый должен дать каждому время и позволить эксперименты, которые в финале приведут к рождению новых форм и нового взаимодействия. Несмотря на глобальный кризис, Ukrainian Fashion Week объявил проведение очередного сезона, обнародовал новую концепцию сезона и продолжает развивать три направления, которые были признаны в предыдущих сезонах как приоритетные: поддержка молодых дизайнеров, устойчивое развитие моды и международные креативные коллаборации.