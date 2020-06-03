Video: Тарас Энакин Стадницкий против армии звездных блондинок: Анонс 18 выпуска 3 сезона шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале

Смотрите онлайн 18 выпуск АНОНС - Кто против блондинок на Новом канале
Новый канал / Тарас Энакин Стадницкий против армии звездных блондинок: Анонс 18 выпуска 3 сезона шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале
03 июня

Тарас Энакин Стадницкий против армии звездных блондинок: Анонс 18 выпуска 3 сезона шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале

Смотри 18 выпуск нового яркого сезона игрового шоу «Кто против блондинок?» 2 июня на Новом канале.

«Кто против блондинок?» - это битва умов и интуиции. Сексуальные и умные красавицы объединятся, чтобы развенчать стереотипы о «глупых блондах», и вызовут на интеллектуальную дуэль звездного мужчину. Новый сезон - новые правила! Интересно, кто из мужчин сможет обыграть красавиц на этот раз?

Тарас Энакин Стадницкий против армии звездных блондинок: Анонс 18 выпуска 3 сезона шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале
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