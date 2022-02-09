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Максим прокинувся в одному ліжку з Даною. Будиночок на щастя. 3 сезон. Серія 9
09 февраля
Сезон відкриттів на Новому каналі! Анонс весняних прем’єр
09 февраля
Шалена четвірка з Сеньківки — в Києві! Анонс 3 сезону «Будиночка на щастя» на Новому каналі
09 февраля
Сезон серіальних відкриттів на Новому каналі! Анонс весняних прем’єр
09 февраля
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Фіналісти Нацвідбору KALUSH Orchestra натякнули на суддівство по блату
09 февраля
Весілля не було: Кеті Перрі зізналася, що ще не вийшла заміж за Орландо Блума
09 февраля
Макс Барських зізнався, що вживав наркотики: «Наприкінці завжди настає порожнеча»
09 февраля
Масляна у Києві: Як на ВДНГ зустрінуть весну
09 февраля
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09 февраля
Потеряв свое будущее, он найдет путь ко времени. Анонс фильма «Принц Персии: пески времени» на Новом канале
Смотрите в воскресенье в 19:00 на новом канале!
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