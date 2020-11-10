Video: Работа спортзалов сети «СпортЛайф» в условиях карантина

Позаботиться об иммунитете, реабилитироваться после короны средствами тренировок и главное уберечься от заражения коронавирусом. Эти темы преимущественно звучали во время пресс-тура в фитнес сети Sport Life.
Новый канал / Работа спортзалов сети «СпортЛайф» в условиях карантина
10 ноября

Работа спортзалов сети «СпортЛайф» в условиях карантина

Позаботиться об иммунитете, реабилитироваться после короны средствами тренировок и главное уберечься от заражения коронавирусом. Эти темы преимущественно звучали во время пресс-тура в фитнес сети Sport Life.

Работа спортзалов сети «СпортЛайф» в условиях карантина
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