Бесконтактный доступ, система ин-боди, вендинг… Об этом и многом другом шла речь на пресс-конференции с представителями группы компаний Sport Life. Сеть запускает работу первого фитнес-клуба с технологией автоматизации. А еще онлайн-приложение с индивидуальными тренировками, подсказками и советами в мире спорта.

В компании планируют и в дальнейшем внедрять новейшие технологии.

В Sport Life убеждены, что современный мир сопряжен с цифровым фитнесом и цифровым ЗОЖ. Но при этом людям и в дальнейшем будет важно живое общение и эмоции.