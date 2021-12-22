Премьера Digital Спектакля Видео-Арта: «ПРАЗДНИЧНАЯ ПЕТРИКОВКА»

Окунуться в мир искусства в прямом смысле слова. Украинские моушн-дизайнеры оживили известную Петриковскую роспись. Уникальная техника выполнения росписи и мастерство художников поселка Петриковка объединились в совершенное произведение искусства, которое и назвали петриковской росписью.

Культурно-художественный проект был презентован сразу в Днепре и Киеве. Этим занимались – Музей украинской живописи Днепра и столичное художественное пространство Артерия.

Видеоарт, созданный по мотивам творчества петриковских мастеров прошлого и современности, привлечь внимание к феномену украинского орнаментального искусства, углубить знания о его истории и технических особенностях исполнения.