Премьера Digital Спектакля Видео-арта: «Густав КЛИМТ. Символизм Любви»

Совместить классическое искусство и современные технологии. Чтобы заинтересовать еще больше зрителей всех возрастов. В столичном художественном пространстве Артерия «оживили» работы величайшего художника Густава Климта.

Группа дизайнеров из Днепра готовила этот контент около полугода. И это ювелирная работа моушн-дизайнеров.

Асимметричные композиции и неожиданные ракурсы придают изображению динамики и экспрессии, а сияние красок делает каждую встречу с работами – неповторимой. В Артерии говорят – зрители восхищаются.