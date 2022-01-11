С февраля на Новом канале начинается яркий сезон комедийных сериалов!

Тебя ждет аж шесть премьер! Смотри любимый «Домик на счастье» 3 и 4 сезоны, комедийный детектив «Полкан», «Молодая», «Дримтим» и сериал с ведущей Нового канала – Лесей Никитюк. Будет по-настоящему весело и тепло. А больше узнавай из анонса. Проведи весну с Новым!