Испания стала одной из стран с наибольшим показателем заболеваемости коронавирусом. Именно поэтому в стране введены одни из самых жестких ограничительных мер. Почему дети просят полицию арестовать их? Почему украинские защитные маски продают по 10 евро? И как заюзать гигиеническую прокладку вместо маски? Смотри в 1 выпуске спецпроекта «НА КАРАНТИНЕ» в Испании.

«НА КАРАНТИНЕ» - специальный проект тревел-ведущего Нового канала Макса Узола. В нем журналист показывает реальные истории реальных людей из разных стран, которые оказались на карантине из-за пандемии коронавируса. Здесь ты узнаешь, как карантин изменил ритм жизни в разных странах. Как люди теперь ходят в супермаркет, как выкручиваются, чтобы выйти на улицу, что придумывают, чтобы заработать? Увидь другой мир во время пандемии в спецпроекте «НА КАРАНТИНЕ».